Как не платить за аренду и жить бесплатно в доме. Вредные советы из Таиланда

Чем может обернуться сдача квартиры или дома в аренду без помощи управляющей компани? Мужчина с помощью двух питбулей не пускал хозяйку дома три месяца и не платил за аренду