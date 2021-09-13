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В Таиланде зарегистрировано 2862 случая заражения Covid-19 и 37 смертей

Сводная статистика по коронавирусу в Таиланде на 14 декабря 2021 года
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Как не платить за аренду и жить бесплатно в доме. Вредные советы из Таиланда

Чем может обернуться сдача квартиры или дома в аренду без помощи управляющей компани? Мужчина с помощью двух питбулей не пускал хозяйку дома три месяца и не платил за аренду
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Что происходит в Таиланде сегодня. Важная информация для туристов

Статистика заболеваемости в Таиланде, ситуация со штаммом Омикрон и другая информация, важная для туристов
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Что уже открыто и что откроется к Новому году в Паттайе

В паттайе уже открыты все магазины, бары, многие достопримечательности такие как зоопарки, парк цветов нонг нуч. Все торговые центры работают в обычном режиме. До нового года планируют разрешить продажу алкоголя в ресторанах и кафе.
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Третья фаза испытаний собственной вакцины начинается в Таиланде

Таиланд входит в третью фазу испытания вакцины собственного производства. Испытания начнутся на людях. Вакцина направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией
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Клубы и бары в Таиланде откроются лишь в 2022 году

Из всех действующих ограничений на данный момент остаются лишь запреты на открытие баров и клубов, которые изначально планировали снять 1 декабря, но теперь перенесли на 16 января. Когда же откроют бары и клубы в Таиланде?
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Ограничения сняты? Когда откроют Таиланд для России

Когда откроют Таиланд для россиян? Есть ли возможность для русских прилететь в Таиланд?
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Появились цены на путевки в Таиланд: сколько будет стоить ваш отпуск

Сколько стоит путевка в Таиланд? Как приехать в страну улыбок? Старые вопросы с долгожданными ответами
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Таиланд открыт - Паттайя, и Бангкок готовы принимать туристов

Таиланд открылся с 1 ноября для 46 стран, но россиянам по-прежнему необходим карантин.  
Полные правила въезда.
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4 этапа открытия Таиланда. Паттайя откроется лишь в ноябре

Появились новые данные об открытии Таиланда для посещения вакцинированными туристами без карантина.
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Прогноз погоды в Таиланде на сентябрь - октябрь 2021 года

Так как Таиланд открывают уже с 1 октября для туристов, то вот вам информация о погоде в Паттайе на период с сентября по октябрь в 2021 году
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Всем известный Фаранг форум не работает. Закрылся навсегда или это временные трудности?

Прошло всего 2 года со смерти создателя знаменитого форума для фарангом - ФарангФорум.ру, и сайт уже перестал отвечать на запросы и вышел из поисковых результатов. Надолго ли это? Восстановится ли работоспособность сайта?
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В Таиланде iPhone 13 официально стартует в продажу с 8 октября 2021 года

Совсем скоро новенькая продукция Эппл поступит в продажу в Таиланде и во всем мире. Когда же ожидать новый iPhone 13 в России и на тайском рынке?
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Таиланд будет производить свою собственную вакцину от коронавируса

Таиланд не отстает от остального мира и предлагает всему Юго-Восточному региону Азии свою собственную вакцину. В производство она поступит в конце 2021 - начале 2022 года
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Безкарантинный въезд в Таиланд уже не за горами. Новые планы ТАТ по привлечению туризма

Новые правила для приезда туристов в октябре в Таиланд. Несколько провинций будут доступны для бескарантинного въезда в Таиланд для вакцинированных туристов
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Пожар 12 сентября 2021 года на улице Волкинг стрит в Паттайе

В минувшее воскресенье в Паттайе на улице Волкинг Стрит произошел сильный пожар рядом с кафе-рестораном Руссо-Туристов. Жертв нет, но пострадал внешний и внутренний вид ресторана NASHAA Club
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C 1 октября Таиланд откроет Бангкок и Паттайю для иностранных туристов

Вот и дождались наши туристы открытия Таиланда - с 1 октября всем вакцинированным теперь можно приехать в Паттайю и Бангкок
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Последствия наводнения в сентябре 2021 на улице Джомтьен в Паттайе

Напротив Grand Jomtien Palace из-за сильных ливней размыло дорогу, теперь движение там перекрыто и проводятся восстановительные работы
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Срочно: в Паттайе затопило Плавучий рынок и сотрудники вылавливают сбежавших крокодилов

В Паттайе сегодня 8 сентября прошелся сильный ливень, город накрыл тропический шторм и знаменитый туристический аттракцион Плавучий рынок оказался под водой. Сотрудники рынка вылавливают сетями сбежавших крокодилов
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Новости из Таиланда: Аэрофлот возвращает рейсы Москва-Бангкок, планируется отмена чрезвычайного положения в стране

Премьер-министр Таиланда объявил о возможном снятии коронавирусных ограничений, а аэрофлот объявил о запуске постоянных авиарейсов по пути Москва-Бангкок с ноября этого года.
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Все новости

Как правильно встретить Новый год в Таиланде в режиме ковидных ограничений

Составил для вас небольшой список о том, как правильно провести Новый год в Таиланде во время COVID-ограничений
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Фильм из Таиланда про мать и сына

Очередной шедевр тайской рекламы про отношения детей к родителям и приоритеты в семье
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Короткий азиатский фильм про устремленность и преданность своей профессии, кем бы ты себя не считал

Интересная короткометражка про трансвестита, который пытается чего-то добиться в жизни и не опускает руки
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"Золотой Учитель Чоу". Автобиографический короткометражный фильм о тайском учителе, который помогал всем вокруг

Ступай по стопам своего Отца - это главная мысль этой короткометражки. Именно так действует всю свою жизнь Золотой Учитель Чоу.
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Реклама 7-Eleven в период пандемии. Посмотрите на все эти защитные меры

Эта реклама очень правдиво показывает текущий быт тайских жителей: заказываем все онлайн, повсеместно носим маски, оплата безналичными способами приветствуется. Да вот только богатенькая семейка, которая закупает все подряд - это уже выдумки маркетологов. Но им можно простить
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Работает 20 лет продавцом мороженого. А чего добился ты?

Тайская реклама в виде интервью с одним из доставщиков мороженого. Мужчина развозил мороженое свыше 20 лет для компании Wall's, а теперь передает всех своих клиентов новичкам. Очень милое видео.
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Необычная реклама хлопковых изделий с участием сексапильной модели

Реклама - она такая многогранная. Можно даже через такую красоту, продавать обычные полотенца. С другой стороны - надо ли? Ну если это доставляет нам наслаждения, то почему бы и нет. Приятного просмотра!
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"Хороший учитель - какой он?" - этим вопросом задаются даже в Таиланде. А вы как считаете?

Еще одна тайская реклама про учителей. Любят в Таиланде профессию преподавателя, боготворят и идеализируют. Молодцы. Нам бы запустить несколько таких роликов в эфире федеральных каналов - вдруг зажили бы лучше?
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"Ледибой в ЗАГСе" - интересная остро-социальная тайская реклама с юморком

Даже в такой свободной стране как Таиланд, ледибои все же имеют большие ограничения в своей стране. Этот ролик показывает одну из них - невозможность создавать полноценную ячейку общества
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Разговаривайте друг с другом - это поможет избежать многих проблем

Замечательный короткометражный фильм с продакт плейсментом про отношения в семье. Тайская реклама всегда снимается с напряжением, и в конце нам дают все ответы на наши вопросы. Не смотря на свой хронометраж, порой герои раскрываются перед нами просто в считанные секунды.
Лично я люблю смотреть тайскую рекламу и очень бы хотел посмотреть полнометражки основанные на этих маленьких произведениях
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Тайская группа BNK48 прорекламировали сервис доставки еды GRAB в Таиланде

GRAB-доставка, которая выросла из простого Grab-такси от Майкрософт, в пандемию значительно расширила свой ассортимент по продуктам и сервису. Об этом и показывает нам новый тайский рекламный ролик с девчонками из Тай-поп группы BNK48 (которая является пародией на японскую AKB48)
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"Золотой таксист" - биографический фильм про таксиста, который каждый день бесплатно развозит больных

Сделал перевод для вас еще одного замечательного биографического фильма про золотого таксиста, который без устали бесплатно развозил больных уже 22 года подряд
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Мы слишком поздно понимаем то, как нам дороги наши близкие...

Очередной коммерческий ролик из Таиланда про любовь, отношения, разлуку, заботу и страховку. Большая жизненная история в маленьком пятиминутном видео. Я сам плакал каждый раз во время просмотра. Это должны быть самые вкусные вареные яйца
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Задержание опасного преступника тайским спецназом

Борьба с преступностью ведётся во всех уголках света и Таиланд этому не исключение. Захватывающие моменты задержания.
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Мы нужны друг другу. Трогательная азиатская реклама про отношения с родителями

Сделал для вас перевод очень трогательной тайской рекламы про сложные взаимоотношения между отцом и дочерью. Попробуйте угадать, какой рекламный продукт здесь используется?
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Прогулка по Джомтьену в Паттайе в 4К. Попал на Лойкратонг

По заказу своих подписчиков прогулялся с друзьями по пляжу Джомтьен в Паттайе и сняли прогулку в 4К
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Как сейчас в Таиланде? Показываем Бангкок в высоком качестве

Наш друг съездил в Бангкок 24 ноября с видео камерой и заснял ночную жизнь.  Очень там стало весело, хоть и практически отсутствуют туристы, но жизнь кипит среди тайцев. Многие ходят уже даже без масок, так как в Бангкоке достигнут большой процент вакцинации населения, что сильно помогает в борьбе с коронавирусом.
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Смешные небольшие фильмы про тайские микрозаймы

Слела перевод нескольких мини-фильмов о тайских организациях, которые выдают микрокаймы под залог любых транспортных средств (от 2хколесных, до 18-колесных машин).
Организация уже вам известна по ролику Кредитная кабала.
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Тайский мини фильм про борьбу с курением

Я лично никогда не курил и никогда не понимал этой привычки. От нее одни лишь минусы: дороговизна, вонь, испорченное здоровье. В чем смысл себя травить изо дня в день да еще и доплачивать за это кому-то? Побольше бы такой рекламы было у нас на ТВ, чтобы люди поняли всю проблему ситуации
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Азиатская реклама про мерзопакостные прыщи и любителей их выдавливать

Мерзость - вот так бы я описал этот фильмец про крем и прыщи. Сам же я отношу себя ко второй группе, которая не любит давить прыщи, поэтому не разделяю чувств главной героини, но лично знаю нескольких людей, которых хлебом не корми - дай прыщики выдавить.
И в рекламе не договорили: тут еще важно делать это в чистоте
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Лучшее жилье Таиланда

по выгодной цене

Компания «Grandisvillas» уже давно работает на рынке недвижимости в Королевстве Таиланд, поэтому мы можем предоставить российским туристам взять на любой срок апартаменты в аренду в Таиланде, расположенные в комфортабельном кондоминиуме, или благоустроенную виллу в элитном поселке. 

Все наши объекты недвижимости, которые предлагает туристам «Grandisvillas», располагаются в престижных районах курортных городов Таиланда в непосредственной близости от моря.  

Преимущества аренды жилья в Таиланде  

Королевство Таиланд давно стало любимым туристическим направлением для российских туристов, желающих встретить Новый год на берегу Андаманского моря. или Сиамского залива. Вместо заселения в отели семьи или группы людей могут взять виллы в аренду в Таиланде недорого. Компания «Grandisvillas» предлагает комфортабельное жилье по выгодным расценкам, в которых не заложены скрытые комиссии и наценки посредников. В базе данных компании представлен большой выбор апартаментов и вилл, расположенных в разных городах королевства. 

В каталоге «Grandisvillas» представлен большой выбор комфортабельного жилья, которое располагается в благоустроенных районах крупных курортных городов. Российские туристы смогут оформить жилье в аренду в Таиланде в любых курортных городах: 

  • Паттайе;
  • Пхукете; 
  • Бангкоке; 
  • Хуа-Хин; 
  • Чианг Мае;
  • Чианг Рае;
  • на островах Ко Чанг, Ко Ланта, Самуи.

Все объекты недвижимости, сдающиеся в аренду, имеют развитую инфраструктуру. Жилье располагается в окружении цветущих садов, на прилегающей к виллам территории имеются открытые бассейны, площадки для загорания, зоны для барбекю. 

Жилье находится недалеко от морского побережья. Территория кондоминиумов и элитных поселков охраняется. Туристы смогут провести незабываемый отдых в комфортной обстановке в камерных условиях. При необходимости можно на специальных шаттлах или такси добраться до центра крупного города для посещения супермаркетов, ресторанов, музеев. 

Как оформить жилье в аренду в компании «Grandisvillas» 

Россияне, которые хотят отдохнуть семьей или закрытой компанией в кругу близких друзей, могут оформить недвижимость в аренду в Таиланде на сайте компании. Удобная форма поиска позволяет выбрать оптимальный вариант жилья в любой части королевства по выгодной стоимости. 

Владельцам жилой недвижимости в Королевстве Таиланд компания поможет зарегистрироваться в базе данных, чтобы сдавать свое жилье в аренду и эффективно окупать расходы на его содержание.

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Для того, чтобы заработать на аренде максимум денег, нужно 365 дней в году принимать гостей, ремонтировать за ними жилье, производить уборку, рекламироваться на всех известных ресурсах, платить налоги и пошлины.

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Grandisvillas
20250
Thailand
Chonburi
T. Nongprue A. Sattahip
Nagawari village 333 Moo 1, Soi 6 Na Jomtien
grandisvillas@gmail.com
grandisvillas@gmail.com