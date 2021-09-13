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Компания «Grandisvillas» уже давно работает на рынке недвижимости в Королевстве Таиланд, поэтому мы можем предоставить российским туристам взять на любой срок апартаменты в аренду в Таиланде, расположенные в комфортабельном кондоминиуме, или благоустроенную виллу в элитном поселке.
Все наши объекты недвижимости, которые предлагает туристам «Grandisvillas», располагаются в престижных районах курортных городов Таиланда в непосредственной близости от моря.
Королевство Таиланд давно стало любимым туристическим направлением для российских туристов, желающих встретить Новый год на берегу Андаманского моря. или Сиамского залива. Вместо заселения в отели семьи или группы людей могут взять виллы в аренду в Таиланде недорого. Компания «Grandisvillas» предлагает комфортабельное жилье по выгодным расценкам, в которых не заложены скрытые комиссии и наценки посредников. В базе данных компании представлен большой выбор апартаментов и вилл, расположенных в разных городах королевства.
В каталоге «Grandisvillas» представлен большой выбор комфортабельного жилья, которое располагается в благоустроенных районах крупных курортных городов. Российские туристы смогут оформить жилье в аренду в Таиланде в любых курортных городах:
Все объекты недвижимости, сдающиеся в аренду, имеют развитую инфраструктуру. Жилье располагается в окружении цветущих садов, на прилегающей к виллам территории имеются открытые бассейны, площадки для загорания, зоны для барбекю.
Жилье находится недалеко от морского побережья. Территория кондоминиумов и элитных поселков охраняется. Туристы смогут провести незабываемый отдых в комфортной обстановке в камерных условиях. При необходимости можно на специальных шаттлах или такси добраться до центра крупного города для посещения супермаркетов, ресторанов, музеев.
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